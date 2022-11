Lange Liga-Pause, aber keine großen Ferien für Österreichs Kicker

Aufgrund der WM in Katar steigt in der österreichischen Fußball-Bundesliga bereits am kommenden Wochenende die letzte Runde dieses Kalenderjahres, weiter geht es erst in gut drei Monaten ab Mitte Februar. Einen allzu ausgedehnten Urlaub können die Profis trotzdem nicht genießen – alle zwölf Klubs haben vor Weihnachten noch genügend Trainingseinheiten und Testspiele eingeplant. Die Terminpläne sind allerdings verschieden.

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer wird am Sonntag seine Schützlinge gleich nach dem Heimspiel gegen Sturm Graz in den Urlaub schicken. Lange Ferien werden das allerdings keine sein. Von 30. November bis Mitte Dezember wird es regelmäßige Trainingseinheiten geben, ehe ein weiterer Urlaub bis 2. Jänner auf dem Programm steht.

Bei der SV Ried, die am Samstag bei der WSG Tirol antritt, wird vom kommenden Montag bis 27. November pausiert und dann bis 16. Dezember trainiert, ehe eine weitere Pause bis inklusive 2. Jänner wartet.

Meister und Tabellenführer Salzburg stellt ab kommender Woche zehn bis 15 Kicker für diverse Nationalteams ab. Auch deshalb wird überlegt, unmittelbar nach dem Auswärtsmatch am Sonntag gegen Austria Klagenfurt einige Tage trainingsfrei zu geben. Vorgesehen ist, dass die "Bullen" bis etwa Mitte Dezember weitertrainieren, in dieser Zeit ist auch ein Camp im Ausland möglich. Details sollen in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Beim Zweiten Sturm Graz bleibt man nach dem Auswärtsspiel am Sonntag in Pasching im Trainingsbetrieb, der dreiwöchige Urlaub beginnt unmittelbar nach dem einwöchigen Übungscamp von 2. bis 9. Dezember in Marbella. Im Trainingsmodus bleiben auch die Kicker von Austria Wien, Klagenfurt, WSG Tirol, Lustenau, Wolfsberg und Altach. Rapid pausiert bis 21. November.