Lage bei Wacker Innsbruck weiter sehr angespannt

Das, obwohl die versprochenen drei Millionen Euro von Investor Thomas Kienle weiter fehlen. Trotzdem will der Deutsche mit den Wacker-Verantwortlichen am Dienstag beim Senat 5 vorsprechen, um die zukünftige Vorgehensweise genauestens zu erläutern. "Wir sind der Meinung, dass wir für den Spielbetrieb in der zweiten Liga alle Auflagen erfüllen", sagt Vereinspräsident Kevin Radi. Ein Schmalspur-Budget – in der kommenden Saison will man im schlimmsten Fall nur mit Amateurspielern kicken – soll den Klub retten. Ein anderes Problem wird dadurch nicht gelöst: Bis Dienstag müssen die Tiroler ihren Kickern und Mitarbeitern alle fehlenden Gagen ausbezahlen, sonst droht der Konkurs.

Auch Zweitliga-Rivale SKN St. Pölten reichte gestern Unterlagen nach. Der Grund für die Nicht-Erteilung der Zulassung in erster Instanz: Abgegebene Verträge mit Großsponsoren waren nicht konkret ausformuliert.