Länderspiel auf der Gugl: „Im Happel kommt einfach keine gute Stimmung auf“

Die Vorfreude vor dem Match ist riesengroß. „Wir sind keine LASK-Fans, deswegen sehen wir das neue Linzer Stadion zum ersten Mal live“, sagen die drei Freunde, die sich vor dem Abmarsch auf die Gugl am Hauptbahnhof beim „Leberkas Pepi“ noch eine Stärkung gönnen. Sie sind aus Linz, Wels und Schlüßlberg und haben sich hier am „Knotenpunkt“ getroffen. Das Quali-Spiel gegen Aserbaidschan sei ihr erstes Heimspiel in Rotweißrot, sagen die drei Auswärts-Supporter.