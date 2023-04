Kleinmünchen wehrte sich tapfer

Champions-League-Teilnehmer St. Pölten kickte die Frauen von Bundesligist Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz im Halbfinale aus dem Fußball-Cup und zog mit dem 3:1 in das Endspiel ein.

Der Bundesliga-Aufsteiger wehrte sich gegen den Meister tapfer: Almedina Sisic vergab in der ersten Hälfte die beste Chance für die Außenseiterinnen, als sie in der 74. Minute traf, war die Partie schon entschieden – Sisic erzielte den verdienten Ehrentreffer zum 1:3. Claudia Wenger und Mateja Zver hatten für die Niederösterreicherinnen per Kopf getroffen, Rita Schumacher den dritten Treffer nachgelegt.

Im Finale trifft St. Pölten auf Altach/Vorderland, das sich in Neulengbach mit 2:0 durchsetzte.

