Jürgen Säumel bleibt Cheftrainer von Sturm Graz

Zur Länge des neuen Vertrags machte Sturm keine Angaben. Säumel hatte den Posten nach dem Wechsel von Christian Ilzer zu Hoffenheim Mitte November vorerst interimistisch übernommen. In den fünf Spielen unter dem 40-Jährigen holte Sturm drei Siege und ein Remis bei einer Niederlage in der Champions League in Lille. Sturm geht als Tabellenführer ins neue Jahr.

"Jürgen Säumel hat die Mannschaft in einer für den gesamten Club herausfordernden Phase übernommen und konnte mit viel Einsatz und Leidenschaft die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigen, sowie die ersten Punkte in der Champions League holen. Nach dem letzten Spiel haben wir die Situation genauestens analysiert und sind zum Entschluss gekommen, dass wir mit Jürgen als Cheftrainer den eingeschlagenen Weg am besten weiterführen können", sagte Michael Parensen, Sturms Geschäftsführer Sport, in einer Mitteilung.

