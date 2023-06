Joachim Standfest wird Trainer in der Fußball-Bundesliga

Laut APA-Informationen wird der bisherige Co-Trainer von Klaus Schmidt zum Chefcoach befördert. Zuvor hatten mehrere Medaien am Montag darüber berichtet. Schmidt hatte sich nach dem Saisonende gegen eine Vertragsverlängerung im Ländle entschieden. Der 43-jährige Standfest wird am Dienstag offiziell vorgestellt.

Unter Schmidt hatten die Altacher zuletzt als Vorletzter den Klassenerhalt geschafft, Standfest arbeitete in der Qualifikationsgruppe bereits als Assistent beim SCRA. Damit haben sich die Vorarlberger in der sportlichen Führung komplett neu aufgestellt. Gemeinsam mit Sportdirektor Roland Kirchler wird Standfest, der insgesamt 508 Bundesligaspiele bestritten hat, nun am Kader für die kommende Saison feilen.

In den vergangenen Jahren war Standfest unter anderem als U18-Trainer in der Akademie der Wiener Austria sowie als Cheftrainer in Amstetten tätig. Erfahrung sammelte der 34-fache ÖFB-Teamspieler auch als Co-Trainer bei der Admira und Sturm Graz.

