Miroslav Klose: "Ich bin hier der Richtige"

Dass WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose ausgerechnet beim österreichischen Fast-Absteiger SRC Altach seinen ersten Cheftrainerposten im Männer-Fußball übernimmt, überraschte vergangene Woche die Sportöffentlichkeit.

"Ich hatte das Gefühl, wenn Professionalisierung angesprochen wird, bin ich hier der Richtige", sprach der 44-Jährige bei seiner Antritts-Pressekonferenz am Montag über seine Beweggründe für den Schritt ins Ländle. Ausschlaggebend seien die Gespräche mit der Altacher Führung gewesen, so der ehemalige FC-Bayern-Stürmer.

Am Montag trainierte er erstmals das Team des österreichischen Erstligisten. Dies sei noch zu kurz, um über seine Spielphilosophie zu sprechen. Nur so viel: "Mir ist wichtig, dass die Fans nach den Spielen nach Hause gehen und gesehen haben, dass der SCR Altach alles gegeben hat."

"Wo andere Urlaub machen"

Klose präsentierte sich bei seiner Vorstellung gut gelaunt. Auf eine Journalistenfrage, was für ihn ausschlaggebend gewesen sei, zu einem kleinerem Team wie Altach zu gehen, antwortete der Weltmeister von 2014 mit einem Schmunzeln: "Wenn ich ehrlich bin, ich darf arbeiten, wo andere Urlaub machen." Etwas ernster fügte er hinzu: "Für mich war die Vision entscheidend: Wo ist der Klub hergekommen und wo will er hin."

Mit seinem Vorgänger auf der Altach Trainerbank Ludovic Magnin, den er aus seiner gemeinsamen Zeit als Spieler bei Werder Bremen kennt, hat sich Klose bisher nicht kurzgeschlossen. "Ich will mir zuerst selbst ein Bild machen. Erst in den nächsten Tage werde ich mich bei Ludo melden", so der neue Altach-Coach.

Zum Vertrag wollte Klose keine Details nennen. Geschäftsführer Christoph Längle sagte dazu: "Ich denke, dass allen hier klar ist, dass Miro nicht wegen des Geldes nach Altach gekommen ist." Längle vermied es, ein Saisonziel zu definieren. Man verlange nicht, dass der Verein nun unter die besten Sechs kommen müsse.

So präsentierte sich Miroslav Klose bei seiner Vorstellung: