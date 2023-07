Gerhard Struber ist neuer Cheftrainer bei Red Bull Salzburg

"Ich bin sehr glücklich über diese Möglichkeit, die sicherlich den Höhepunkt meiner bisherigen Trainertätigkeit darstellt", sagte Struber. "Die sportliche Herausforderung mit dem FC Red Bull Salzburg ist enorm. Aus diesem Grund gilt es, gleich ab morgen, ab der ersten Trainingseinheit, Vollgas zu geben."

Struber, als Spieler mit Austria Salzburg 1995 und 1997 Meister, begann seine Trainerkarriere 2007 im Nachwuchsprogramm von Red Bull Salzburg, für das er bis 2018 in mehreren Funktionen arbeitete. Als Co-Trainer der Bundesligamannschaft 2015/16 und Cheftrainer beim Schwesternverein FC Liefering (ab Juni 2017) startete er auch seine Karriere als Trainer von Profi-Mannschaften bei Red Bull.

Nach Stationen bei Bundesligist Wolfsberger AC und dem englischen Zweitligisten FC Barnsley kehrte er im Oktober 2020 als Cheftrainer der New York Red Bulls ins Bullen-Universum zurück. Drei Monate nach dem Abschied aus New York übernimmt er nun den Stammclub aus Salzburg, den er zum elften Meistertitel in Folge führen soll.

Steckbrief Gerhard Struber:

Geboren: 24. Jänner 1977

Größe: 1,72 m

Nationalität: Österreich

Karrierestationen als Profispieler (Mittelfeldspieler): u.a. Austria Salzburg, LASK, Admira

Größte Erfolge:

* Gewinn der österreichischen Meisterschaft mit Austria Salzburg 1995, 1997

Karriere als Trainer:

* Nachwuchsprogramm von Red Bull Salzburg (diverse Stationen von 2007 bis 2018 mit Unterbrechungen)

* Co-Trainer bei Salzburg unter Peter Zeidler und Thomas Letsch (Juli 2015 - Mai 2016)

* FC Liefering (Juni 2017 - Jänner 2019)

* WAC (Juli 2019 - November 2019)

* FC Barnsely (November 2019 - Oktober 2020)

* New York Red Bulls (Oktober 2020 - Mai 2023)

* Red Bull Salzburg (ab 31. Juli 2023)

