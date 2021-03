Jetzt im Liveticker: Kann der LASK die Negativserie gegen Salzburg beenden?

LASK gegen Salzburg wird in den kommenden Wochen zum Dauerbrenner. Angefangen mit dem heutigen Aufeinandertreffen in Pasching in der letzten Runde des Bundesliga-Grunddurchgangs treten die beiden Kontrahenten in den zwölf Partien bis Saisonende gleich viermal gegeneinander an. Neben den Duellen in der Meistergruppe bestreiten der Titelverteidiger und die Linzer auch das Finale des ÖFB-Cups am 1. Mai in Klagenfurt. Für die Mannschaft von Trainer Dominik Thalhammer gilt es heute eine Negativserie zu beenden. Gleich vier Niederlagen in Serie kassierte der LASK gegen die Mozartstädter.

LASK gegen Salzburg: Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker auf nachrichten.at

