Jakob Janscher kehrt nach Österreich zurück

Jakob Jantscher ist wieder in der Steiermark am Ball.

Jakob Jantscher kommt seiner Heimat Graz viel näher: Nach einer Saison bei Kitchee in Hongkongs Premier League schloss sich der 35-Jährige Voitsberg an. Er ist einer der sieben Zugänge, die der Zweitliga-Aufsteiger präsentierte. Fabian Ehmann stand zuletzt bei Bundesligist Hartberg unter Vertrag, von Zweitligist Kapfenberg kommt Philipp Seidl, von Regionalligist Deutschlandsberg wurden Daniel Saurer, Daniel Schroll und Andreas Fuchs geholt, den Sprung vom steirischen Landesligisten in den Profifußball versucht Elias Neubauer.

Jantscher erzielte in 30 Pflichtspielen für Kitchee elf Tore, neun weitere Treffer bereitete er vor. Ein Höhepunkt seines China-Engagement wäre ein Duell gegen Lionel Messi gewesen: Jantscher stand in der Hongkong-Allstars-Auswahl, die im Februar gegen Inter Miami spielte. Der Weltmeister kam allerdings zum Unmut der Fans im Stadion nicht zum Einsatz und schaute von der Bank aus zu - wegen einer Verletzung an der Leiste.

Aktueller Meister und Cupsieger

Jantscher trug sechs Minuten zu Sturms Meistertitel in der abgelaufenen Saison: Nach der fünften Runde wurde sein Wechsel offiziell, in der vierten spielte er sechs Minuten beim Sieg in Lustenau (1:0). Auf dem Weg zum Cup-Titel war er Torschütze beim 7:2 in der ersten Runde gegen SAK Klagenfurt. Bei isgesamt vier Cupsiegen der Steirer hatte Jantscher seine Beine im Spiel (2010, 2018, 2023, 2024), dazu bei einem mit Salzburg (2012). Mit dem aktuellen Vizemeister feierte er 2012 und 2014 die Meisterschaft.

