In St. Pölten liegen jetzt die Nerven blank

Die Niederösterreicher stehen nach dem 0:4-Debakel im ersten Relegationsmatch bei Austria Klagenfurt vor dem Abstieg. Der Glaube an ein Wunder im morgigen Rückspiel (17 Uhr, Sky) hält sich in Grenzen. Der Selbstzerfleischungsprozess hat eingesetzt. "Diese Leistung war an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Es ist einfach ein Skandal, jeder muss sich nach diesem Match hinterfragen", schimpfte Mittelfeldspieler Daniel Schütz, der die Hoffnung bereits aufgegeben hat. "Wir werden uns so gut wie möglich verkaufen, aber im Endeffekt ist eh schon alles entschieden, wenn wir ehrlich sind." Baumgartner sieht das ein bisschen anders: "Wir haben noch eine Minimalchance." Austria Klagenfurt kann den Sekt einkühlen, auch wenn Torschütze Fabian Miesenböck vor übertriebener Euphorie warnt: "Wir haben noch gar nichts geschafft."