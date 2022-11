In Linz beginnt's: EM-Qualifikation startet auf der Gugl

Es hat nur noch die offizielle Bestätigung gefehlt, jetzt ist auch diese eingetroffen. Die Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2024 wird für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am 24. und 27. März in Linz beginnen. Sowohl das Heimspiel gegen Aserbaidschan am 24. März als auch jenes drei Tage später gegen Estland wird im neu errichteten Stadion auf der Gugl ausgetragen, das breits ein Monat davor, am 24. Februar mit dem Heimspiel des LASK gegen Austria Lustenau eröffnet wird.

Bereits im August hatte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick im großen OÖN-Interview angedeutet, dass Linz eine Option werden könnte. „Wir sind völlig offen zu sagen, sobald die Auslosung feststeht: Gegen welchen Gegner haben wir in welchem Stadion die größte Chance und die bestmögliche Atmosphäre? Und genau nach diesen Kriterien müssen wir die Heimspielstandorte vergeben, statt zu sagen: "Wir spielen im Praterstadion, weil wir schon immer im Praterstadion gespielt haben." Es nützt ja nichts, wenn wir im Praterstadion spielen, und dann kommen nur 15.000 Zuschauer. Und die gleichen 15.000 würden aber auch kommen, wenn wir in Linz in einem ausverkauften Stadion spielen würden. Das ist dann noch einmal eine andere Atmosphäre im Stadion. Und ich kann mir außerdem vorstellen, dass im frisch eröffneten Linzer Stadion die Menschen auch neugierig sind und sagen werden: "Geil, die Nationalmannschaft spielt im neuen Stadion! Komm, da gehen wir hin zu den Spielen!"

Das neue Linzer Stadion wird im März 2023 zur Länderspiel-Arena. Bild: Foto: LASK

Das letzte offizielle Bewerbsspiel in Linz fand 1981 gegen Finnland statt, Österreich siegte 5:1. „Die neue Raiffeisen Arena ist eine sehr attraktive Option für Länderspiele unseres Nationalteams. Das Stadion erfüllt die internationalen Anforderungen des ÖFB für Länderspiele und entspricht außerdem uneingeschränkt der Kategorie 4 der UEFA. Wir freuen uns, den Fans für die Spiele gegen Aserbaidschan und Estland eine moderne Infrastruktur im fußballbegeisterten oberösterreichischen Zentralraum bieten zu können“, wird Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, in einer ÖFB-Aussendung zitiert. Sein Dank gelte dem LASK und Präsident Siegmund Gruber, die das Gefühl vermittelt hätten, hier sehr willkommen zu sein, meinte Neuhold. „Wir sind stolz, das Nationalteam in der Raiffeisen Arena Linz begrüßen zu dürfen. Wir werden dem Team die bestmögliche Unterstützung für diese wichtigen Spiele am Weg zur EURO 2024 in Deutschland bieten“, erklärte Gruber.