Im Fernduell gegen Kärnten ist Charakter gefragt

Oberösterreich gegen Kärnten lautet am Wochenende das Fernduell um die freien Plätze im Meister-Play-off der Fußball-Bundesliga. Die SV Guntamatic Ried möchte heute beim Wolfsberger AC den eigenen Drei-Punkte-Vorsprung auf den Siebten Austria Wien verteidigen. Der LASK muss am Sonntag (Raiffeisen Arena, 17) nachlegen, um den Vier-Punkte-Rückstand auf Platz sechs zu reduzieren.

Die erste Aufgabe von LASK-Trainer Andreas Wieland beim heutigen Abschlusstraining wird darin bestehen, die gestern bekanntgegebenen "13 Ausfälle von Austria Klagenfurt" ins rechte Licht zu rücken. Denn auch wenn bei den Kärntnern natürlich ein personeller Engpass herrscht, werden wohl in der Startelf mit Patrick Greil und dem Oberösterreicher Nicolas Wimmer nur zwei Akteure fehlen, die immer von Beginn an dabei sind. Auch die Ersatzbank ist passabel besetzt. Vor allem aber hat der LASK als Tabellen-Neunter ohnehin keinen Grund, irgendeinen Gegner zu unterschätzen. Die Klagenfurter waren nach dem schwachen Auftritt im ÖFB-Cup in Ried sehr selbstkritisch und wollen es besser machen. Dem hat der LASK doch einiges mehr als im Herbst entgegenzusetzen. "Die Fitness ist ganz anders als im Herbst", strich Trainer Wieland als Pluspunkt hervor. Dass die Linzer auf mehr Erfahrung vertrauen können, steht ebenfalls außer Zweifel. Philipp Wiesinger ist ebenso dabei Branko Jovicic, der gestern rechtzeitig die Arbeitserlaubnis erhalten hat. "Beide sind auch für die Startelf ein Thema", bestätigt Wieland. Wiesingers Charakter ist ohnehin bekannt, Jovicic hat in der ersten Trainingswoche bereits gezeigt, dass er nicht gekommen ist, um eine Statistenrolle anzunehmen. Als er vom Klub das Angebot bekam, einen Deutschkurs zu besuchen, lautete seine Antwort: "Danke, das habe ich mir schon selber organisiert." Es ist davon auszugehen, dass der 28-Jährige rasch nicht nur im Mittelfeld eine zentrale Rolle einnehmen wird.

Ibertsbergers Wiedersehen

Bei der SV Ried feiert Trainer Robert Ibertsberger bei jenem WAC sein Liga-Debüt für die Innviertler, bei dem seine Trainerkarriere einst so richtig begonnen hatte. 2018 ersetzte er im Liga-Finish Heimo Pfeifenberger, führte die abstiegsgefährdeten Kärntner mit vier Siegen und einem Remis in neun Spielen souverän zum Klassenerhalt. Die Zusammenarbeit wurde dennoch nicht verlängert – weil die Kärntner bereits den heutigen Sturm-Graz-Trainer Christian Ilzer für die nächste Saison verpflichtet hatten. "Die Siegesserie kam damals zu spät. Aber ich weiß, wie das Geschäft läuft, bin auch keinem böse", sagt Ibertsberger mit einem Schmunzeln. Eine wichtige Erkenntnis nahm er trotzdem mit: "Die wenigen Wochen als Cheftrainer beim WAC haben mich darin bestärkt, als Trainer in die Bundesliga zurückzukommen."

Bei seiner heutigen Rückkehr wird aber nicht in Erinnerungen geschwelgt – und auch die aktuelle Auswärtsbilanz soll unter Ibertsberger in Vergessenheit geraten. "Wir wollen auch auswärts viele Punkte sammeln, um unserem Ziel näher zu kommen." Und das heißt Meistergruppe.