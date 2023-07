Hinteregger stichelt gegen Alaba: "Könnte da auch eine Zirbe interviewen"

Martin Hinteregger steht mit einem provokanten Statement wieder einmal in den Schlagzeilen: Dem Ex-Frankfurt-Profi, der mittlerweile in seiner Kärnter Heimat bei Unterhausverein Sirnitz seine erfolgreiche Karriere ausklingen lässt, gehen offenbar nichtssagende Interviews von Profis der heutigen Zeit auf die Nerven. Sein ehemaliger Kollege im ÖFB-Team, David Alaba sei für ihn ein ideales Beispiel. Hinteregger hätte sich seiner eigenen Einschätzung nach viel erspart, wäre er dessen Vorbild gefolgt - auch wenn es nicht erstrebenswert wäre. "Das ist der perfekte Profi, er ist richtig gescheit. Aber ich frage mich immer, warum Journalisten ihn überhaupt interviewen wollen - da kann ich ja gleich die Zirbe da hinten interviewen. Die sagt gleich viel", so der 30-Jährige in einem Interview mit dem "Profil".

Ebenso langweilig und nichtssagend findet Hinteregger zudem die Aussagen so mancher Funktionäre, die er für wenig authentisch hält: "Die schlimmsten Interviews geben Sportdirektoren - die müssen bei jeder Frage lügen, damit keine Unruhe entsteht". Generell werde "im Fußball und in der Politik nur noch gelogen. Weil sich niemand mehr seine Meinung zu sagen traut."

Auch sich selbst schließt er dabei nicht aus: "Bei Interviews habe ich so viel gelogen, wie es nur geht. Hauptsache, am nächsten Tag steht nichts in der Zeitung. Ich könnte kein Japaner sein, denn alle, die ich kenne, sagen zu allem Ja und Amen."

