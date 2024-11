Herbstsaison für Sturm-Goalie Scherpen wegen Knie-OP zu Ende

Scherpen wird demnach im Jänner wieder voll zur Verfügung stehen. In den vier Partien bis zur Winterpause wird der 20-jährige Russe Daniil Chudjakow das Tor hüten.

Die Operation bei Scherpen war nach dessen Kreuzbandriss im Vorjahr stets geplant, sagte Sturms Sport-Geschäftsführer Michael Parensen in einer Club-Mitteilung. In Absprache mit Scherpens Stammclub Brighton wird der ursprünglich für Anfang Dezember angesetzte Termin nun vorgezogen. Somit werde sichergestellt, dass der Stammkeeper der Grazer zu Jahresbeginn wieder voll einsatzfähig ist.

Für Chudjakow ergibt sich die erste Bewährungsprobe in der Champions League. Am Mittwoch ist Sturm in Klagenfurt gegen Girona im Einsatz.

