Heißer Tanz um den Meisterteller: Sturm auf der Überholspur?

Seit Montag ist der Fußball-Bundesliga-Schlager am Sonntag (17 Uhr, Sky) zwischen Verfolger SK Sturm und Serien-Champion FC Salzburg restlos ausverkauft. Mehr als 15.000 Fans haben sich angesagt, um die "Blackies" im heißen Fight um den Meistertitel an die Spitze zu hieven. Dafür braucht es einen Sieg gegen die "Roten Bullen", die um ihren Status als unantastbare Nummer 1 und damit um einen Fix-Startplatz in der Gruppenphase der Champions League zittern müssen. Der Vorsprung ist nach drei mageren Vorstellungen vor Heimpublikum (1:1 gegen Altach, 3:3 gegen die Austria, 0:0 gegen den LASK) auf zwei Punkte geschmolzen, für Sturm spricht zudem auch die Saisonbilanz gegen die Mozartstädter. Von drei Duellen wurde kein einziges verloren, die Grazer gewannen zu Hause 2:1, auswärts gab es ein 0:0 und im Cup-Viertelfinale ein 1:1 nach Verlängerung mit anschließendem 5:4-Erfolg im Elfmeterschießen.

Das spornt an. "Es ist alles angerichtet für ein Topspiel. Wir streben nach dem Höchsten, davon sind wir inspiriert", sagte Sturm-Trainer Christian Ilzer, in dessen Kader nicht weniger als sieben Spieler mit Salzburg-Vergangenheit stehen: Affengruber, Gazibegovic, Hierländer, Ingolitsch, Jantscher, Prass und Schnegg.

"Es macht schon Spaß, sie zu ärgern", ließ Jusuf Gazibegovic die Medienvertreter mit einem Funkeln in den Augen wissen. Sturm hat ein Hoch und genießt den Tanz auf zwei Hochzeiten (die Schwarzen stehen auch im Pokal-Finale) in vollen Zügen. Im Kalenderjahr 2023 entschieden die Steirer neun ihrer elf Pflichtspiele für sich, nur gegen Austria Klagenfurt (1:2) und auswärts gegen den LASK (1:2) setzte es Niederlagen.

Salzburg ist gewarnt, die Leichtigkeit vergangener Jahre hat sich verabschiedet. Das Team spürt den Druck. Halten die Nerven? "Derzeit geht es nicht so leicht von der Hand", gab Sportdirektor Christoph Freund zu: "Das Problem liegt darin, dass wir unsere Chancen nicht nützen. Dadurch wird jedes Spiel schwieriger und enger."

Doch damit nicht genug. Den Titelverteidiger plagen Verletzungssorgen. Die Liste der Patienten umfasst zehn Namen, zuletzt erwischte es Kapitän Andreas Ulmer (Oberschenkelprobleme) und Noah Okafor (Sprunggelenk).

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos