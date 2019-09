Große Überraschung: Union Gurten wirft den SV Horn aus dem Cup

Stark: Regionalligist Gurten schaffte am Dienstag gegen den SV Horn in der zweiten Runde des ÖFB-Cups eine große Überraschung. "Horn ist überragend in die Saison gestartet. Wir werden versuchen, Nadelstiche zu setzen. Ich traue meiner Mannschaft auf alle Fälle eine Überraschung zu, wenngleich es sehr schwer werden wird", sagte Trainer Peter Madritsch vor dem Spiel im OÖN-Gespräch. Seine Mannschaft setzte den Matchplan perfekt um.

Die Gurtner gewannen gegen den derzeit Zweiten der Zweiten Liga vor heimischem Publikum mit 2:0. Die Tore für den aufopferungsvoll kämpfenden Außenseiter erzielten Abwehrchef Thomas Reiter (68. Minute) und Fabian Wimmleitner aus einem Elfmeter (84. Minute). Der Jubel nach dieser Cup-Überraschung in Gurten war riesengroß. In der dritten Runde hoffen die Innviertler jetzt auf ein echtes Top-Spiel im heimischen Stadion.

Großer Jubel in Gurten

