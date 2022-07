Am Sonntag kommt es in Wien zum großen Wiedersehen: Wenn der LASK in der Fußball-Bundesliga bei der Austria zu Gast ist, werden die im Sommer zu den Veilchen gewechselten James Holland und Andreas Gruber in der Startelf erwartet, dazu mit Reinhold Ranftl ein weiterer ehemaliger LASK-Spieler. Marko Raguz, der vierte Ex-Athletiker der Austria, wird hingegen fehlen – seine Leidensgeschichte nimmt kein Ende.