Fußball: Altach gegen Sturm Graz wegen Coronafällen verschoben

"Aufgrund der Entwicklung der positiven Fälle wurde aus medizinischen Gründen entschieden, das Spiel zu verschieben. Ein Nachtragstermin wird schnellstmöglich festgelegt", teilte die Bundesliga am Sonntagvormittag mit. Die Absage hatte sich bereits am Samstag abgezeichnet.

Sturm Graz hatte am Samstag mitgeteilt, dass "mehrere Spieler und Betreuer" positive Corona-Antigentests abgegeben haben. Kelvin Yeboah wurde bereits am Donnerstag, dem Tag des Europa-League-Auswärtsspiels gegen Real Sociedad, positiv auf das Coronavirus getestet. Seither sitzt der Angreifer in einem Hotel in San Sebastian eine zehntägige Quarantäne ab.

Ohne Yeboah flogen Mannschaft und Betreuer am Freitag vom Baskenland nach Friedrichshafen, von wo man nach Altach weiterreiste. Die am Freitagabend in Vorarlberg durchgeführten PCR-Tests waren noch allesamt negativ ausgefallen.

Bisher erst ein Spiel abgesagt

Bisher wurde seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Oberhaus im Frühling 2020 erst ein Spiel wegen Corona-Fällen abgesagt. Das für 8. November 2020 geplant gewesene Match zwischen dem WAC und Sturm Graz musste aufgrund zahlreicher Infektionen im Lager der Wolfsberger auf den 17. Jänner dieses Jahres verschoben werden.