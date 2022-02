Für den LASK könnten sogar zwei Siege zu wenig sein

Mit dem naherückenden Ende des Grunddurchgangs beginnen die Rechenspiele im Rennen um einen Platz in der Meistergruppe. Die SV Guntamatic Ried belegt aktuell den begehrten sechsten Platz und hat damit in den beiden abschließenden Spielen in Klagenfurt und gegen Sturm Graz alles selbst in der Hand. Der LASK braucht hingegen viel Schützenhilfe.