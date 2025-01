Für Blau-Weiß Linz und den LASK wird es wieder ernst

Vorerst ohne Ball beendete Fußball-Bundesligist FC Blau-Weiß Linz am Wochenende als erster oberösterreichischer Klub die Winterpause: Bei den Leistungstests mit Leistungsdiagnostiker Bernhard Schimpl ging es richtig zur Sache – die Kicker der Königsblauen wurden dabei auf Herz und Nieren getestet.

Einige haben dabei noch gefehlt: Die Brasilianer um Torjäger Ronivaldo, Anderson und Lucas Dantas müssen erst beim offiziellen Trainingsauftakt am heutigen Montag auf dem Rasen retour in Linz sein. Zudem bekamen auch Kristijan Dobras, Alem Pasic und Danilo Mitrovic verlängerten Urlaub: Als orthodoxe Christen feiert das Trio erst am 6. und 7. Jänner Weihnachten – weshalb Coach Gerald Scheiblehner diesen drei Spielern noch bis 8. Jänner freigegeben hat.

Aufgrund seines Glaubens hat Silvan Wallner seine Zelte in der Stahlstadt bereits während der Herbstsaison abgebrochen. Auf seiner Position sieht sich der Klub nach einer möglichen Verstärkung um. Überlegt wird zudem ein zusätzlicher Tormann: Weil bei Ersatzgoalie Andreas Lukse nicht vor Februar mit einer Rückkehr gerechnet wird, könnte sich Blau-Weiß mit einem weiteren Schlussmann absichern – zumal Lukses Vertrag im Sommer ausläuft. Kandidaten gibt es mehrere – unter anderem St. Pöltens Thomas Turner, der mit Scheiblehner 2019/2020 bereits beim damaligen FC Juniors OÖ zusammengearbeitet hat.

Was die Zukunft des Trainers betrifft, müssen sich die Blau-Weiß-Fans wohl noch gedulden: Zwar gab es seitens des Klubs kurz vor Weihnachten ein erstes Angebot, eine Einigung ist aber länger nicht in Sicht. Nächste Woche steigt ein Treffen zwischen Scheiblehner, Geschäftsführer Christoph Peschek und Sportdirektor Christoph Schösswendter.

Der dritte Neue für den LASK

Beim LASK geht es am heutigen Montag ebenfalls mit Leistungstests los. Das erste Mannschaftstraining wird zum Auswärtsspiel: Schon am morgigen Dienstag reisen die Athletiker in Richtung Belek ab, wo bis 17. Jänner geschwitzt wird.

Markus Schopp ist doppelt gefordert: Als Trainer hat er nun etwas Zeit, dem Team seinen Spielstil näherzubringen, als Sportdirektor legt der enttäuschende Herbst einen Umbruch nahe. Mittelfeldspieler Mohamed Sanogo von der Vienna war der erste Schopp-Transfer, die Verpflichtung des Philadelphia-Stürmers Samuel Adeniran erbte er vom vormaligen Sportgeschäftsführer Radovan Vujanovic. Gestern gaben die Athletiker das Engagement des 24-jährigen Ismaila Coulibaly bekannt. Der Mittelfeldspieler aus Mali kommt vom englischen Championship-Klub Sheffield United. Im Frühjahr war er leihweise beim schwedischen Erstligisten AIK Solna im Einsatz.

Es wird nicht bei den drei bestätigten Zugängen bleiben. Der LASK arbeitet daran, für die Problempositionen, etwa im defensiven Mittelfeld und auf der rechten Abwehrseite, Lösungen zu finden. Auch im Betreuerteam könnte es einen Zugang geben: In der Vorwoche wurde der Abgang von Christian Gratzei vom Liga-Rivalen Hartberg offiziell bestätigt. Wie berichtet, soll der Ex-Teamspieler nach Linz übersiedeln.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

