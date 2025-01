Fix: Tino Wawra wird Technischer Direktor beim GAK

Wovon die OÖN bereits berichtet haben, wurde nun offiziell: Ex-Blau-Weiß-Sportchef Tino Wawra heuert bei Fußball-Bundesligist GAK an, soll bei den Steirern in der Position des Technischen Direktors fungieren.

Der 45-jährige Oberösterreicher wird in Zukunft in dieser Funktion eng mit Sportdirektor Elsneg, dem Trainerteam und der Scouting- Abteilung zusammenarbeiten. Wawra unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis 2027. Für Sportdirektor Didi Elsneg ist die Verpflichtung ein weiterer Schritt in die richtige Richtung: „Tino Wawra ist eine tolle Ergänzung für unser Team. Auch er war ehemaliger Profifußballer und hat deshalb auf sportlicher Ebene ein umso geschulteres Auge für bestimmte Details, die man am höchsten Level zu beachten hat. Seine bisherige Erfahrung als Sportdirektor sowie sein Netzwerk in Österreich und darüber hinaus werden uns außerdem neue Einblicke und Möglichkeiten in verschiedene Prozesse ermöglichen. Ich bin mir sicher, dass uns Tino im Erreichen unserer Ziele weiterhelfen wird.“

Mehr zum Thema FC Blau-Weiß Linz Ex-Blau-Weiß-Sportchef könnte bei einem Liga-Rivalen anheuern LINZ. Tino Wawra dürfte bei Fußball-Bundesligist GAK eine neue Aufgabe antreten. Ex-Blau-Weiß-Sportchef könnte bei einem Liga-Rivalen anheuern

Tino Wawra ist ein Allrounder, wie er im Lehrbuch für Technische Direktoren steht. Er war selbst zwölf Jahre lang Profifußballer und spielte unter anderem bei Ried, FC Gratkorn, und Blau-Weiß Linz. Darüber hinaus war Wawra auch schon fünf Jahre lang Sportdirektor bei den Linzern, für die er jene Mannschaft zusammenstellte, der 2023 der Aufstieg in die Bundesliga gelang und wechselte in dieser Saison zum SKN St. Pölten. Wawra absolvierte zahlreiche Sportmanagementlehrgänge im In- und Ausland und kann somit auf wertvolle Erfahrung in sportlicher und wirtschaftlicher Hinsicht verweisen.

Auch Wawra selbst freut sich auf seine neue Tätigkeit beim GAK: „ Es ist natürlich etwas Besonderes für einen Traditionsverein, wie den GAK zu arbeiten. Die Aufbauarbeit, die hier in den letzten Jahren geleistet wurde, ist sensationell und ich freue mich hier in Zukunft meinen Beitrag leisten zu können.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper