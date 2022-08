Fix: Nächster Salzburger wechselt zu Leipzig

Nun ist es offiziell: Red Bull Salzburg lässt Benjamin Sesko ziehen. Der 19-jährige Stürmer wechselt wie vermutet zu RB Leipzig, allerdings erst zur Saison 2023/24. Den Rest der laufenden Spielzeit läuft er demnach noch im Trikot der Mozartstädter auf. In Leipzig erhält er einen Vertrag über fünf Jahre. Die Ablösesumme soll kolportierte 24 Millionen Euro betragen.

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund erklärt: "Benji ist ein Spieler mit unglaublich viel Potenzial und Talent. Dass dies auch großen Klubs nicht verborgen bleibt, ist wenig überraschend. In den letzten Monaten wurde ja schon sehr viel über einen möglichen Transfer gesprochen und viel über seine Zukunft spekuliert. Damit wir entsprechend planen können, haben wir frühzeitig Klarheit über seine Zukunft geschaffen, was auch im Interesse des Spielers und wichtig für ihn ist. Benji freut sich jetzt gemeinsam mit uns, unsere großen Ziele und Herausforderungen in der aktuellen Saison in der Meisterschaft, im Cup und in der Champions League mit vollem Fokus anzugehen."

Der groß gewachsene Stürmer kam im Sommer 2019 aus seiner Heimat Slowenien vom NK Domzale nach Salzburg, wo er zuerst in der U18 der Red Bull Akademie (fünf Matches, sieben Tore), als Kooperationsspieler beim FC Liefering (44 Spiele, 22 Tore) eingesetzt wurde bzw. in der UEFA Youth League (acht Spiele, zwei Tore) zum Einsatz kam. Mit der Saison 2021/22 rückte Sesko in den Kader des FC Red Bull Salzburg auf, wo er in bisher 39 Partien zwölf Tore erzielen konnte. Im laufenden Spieljahr stand er bei allen Begegnungen in der Startelf. "Ich habe in den letzten Wochen so viel über mich gelesen und gehört, von dem vieles nicht der Realität entsprochen hat. Um den Spekulationen ein Ende zu setzen und mich voll auf meine Aufgaben hier beim FC Red Bull Salzburg konzentrieren zu können, war es mir wichtig, meinen nächsten Karriereschritt schon jetzt zu fixieren. Ich wollte möglichst rasch Klarheit, wie es weitergeht. Für mich persönlich hat sich sonst absolut nichts geändert, ich werde auch weiterhin alles für den Erfolg des FC Red Bull Salzburg geben, denn wir haben in der laufenden Saison noch sehr viel vor", so Sesko. Der 19-Jährige meint weiter: "Ich bin sehr glücklich, dass ich 2023 den Schritt zu RB Leipzig gehen kann und der Wechsel schon jetzt fixiert wurde. RB Leipzig zählt zu den Top-Klubs in Deutschland und etabliert sich nach und nach auch unter den besten Teams in Europa. Hier wurde in wenigen Jahren eine besondere Erfolgsgeschichte geschrieben – und diese möchte ich künftig mitgestalten."