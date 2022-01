Ex-LASK-Kicker Ullmann wechselt nach Italien

Nun ist es offiziell: Maximilian Ullmann, dessen Vertrag mit Saisonende abgelaufen wäre, wechselt vorzeitig und schafft den Sprung in die italienische Serie A. Der mittlerweile 25-jährige Oberösterreicher kam im Sommer 2019 vom LASK zum SK Rapid und avancierte umgehend zum absoluten Stammspieler.In der laufenden Spielzeit kam er auch bereits in 28 Partien zum Einsatz. Insgesamt brachte er es für Grün-Weiß auf 103 Einsätze in Bewerbsspielen, dabei erzielte er sechs Treffer und legte elf weitere auf.

Nun wechselt er mit sofortiger Wirkung zum Venezia F.C., der derzeit als Aufsteiger den 17. Platz in der Serie A belegt. Der zuverlässige Linksfuß wurde anno 2020 zum Rapidler des Jahresgewählt. „Ich habe die Zeit hier sehr genossen und bin stolz, dass ich beim größten Klub Österreichs spielen durfte. Nun freue ich mich auf die neue Aufgabe in Venedig und drücke meinen alten Mannschaftskollegen die Daumen, dass sie viele Erfolge feiern können.“

Kleine Entschädigung für den LASK

Der LASK nascht ein wenig an der Ablöse mit: Fünf Prozent der Transfersumme werden an jene Klubs verteilt, für die Ullmann zwischen seinem zwölften und 23. Geburtstag gespielt hat – also den Pasching-Nachfolgeverein FC Juniors OÖ (bis 2014) und den LASK (2014 bis 2019).