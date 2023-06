Ex-Bayern-Stürmer: „Ich gehe nicht zu Liefering“

"Ich gehe nicht zu Liefering", stellte der 35-Jährige am Sonntag nach dem Aufstieg in die 3. Liga mit der SpVgg Unterhaching klar. Wagner will in der kommenden Saison demnach bei Vereinen hospitieren, er brauche nun einmal Ruhe.

Zwei Jahre hatte er die Hachinger geleitet. Es war die erste Trainerstation des Ex-Stürmers von Bayern München.

Liefering hatte sich nach der Saison von Coach Fabio Ingolitsch getrennt. Die Nachwuchs-Schmiede von Red Bull Salzburg beendete die 2. Liga nur auf dem neunten Platz. In deutschen Medien wurde zuletzt über ein Engagement von Wagner bei den Salzburgern spekuliert.

Mehr zum Thema LASK LASK verstärkt sich mit einem Rückkehrer LINZ. Die Athletiker fixierten den ersten Zugang für die kommende Saison. LASK verstärkt sich mit einem Rückkehrer

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper