"Wir schauen, was möglich ist." Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler gibt heute bekannt, ab wann der Fußball in Österreich wieder rollen darf (11 Uhr, ORF Sport+). Im Doppelpass mit dem ÖFB und der Bundesliga entwickelt der frühere Sturm-Graz-Nachwuchskicker Zug zum Tor. Viel deutet darauf hin, dass es nur in der Bundesliga ein reguläres Saisonende geben wird. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wird es Geisterspiele in der Bundesliga geben?

Das wird Kogler heute verkünden. Man merkt an den Bemühungen im Hintergrund, dass alles versucht wird, eine politische Lösung zu finden, die Spiele ermöglicht, ohne dem Fußball zu viele Privilegien zu geben. Leicht ist es nicht.

Was passiert, wenn doch irgendwann abgebrochen wird?

Dann würde formell das ÖFB-Präsidium (Präsident Leo Windtner, neun Landespräsidenten, drei Bundesliga-Stimmen, darunter LASK-Präsident Siegmund Gruber als Aufsichtsratsmitglied) Entscheidungen treffen. Windtner hat im OÖN-Interview allerdings bereits bestätigt, dass hier die Liga selbst den größten Einfluss hat. Dies soll mit internen Beschlüssen erfolgen. Die Vergabe eines Meistertitels würde bei einem vorzeitigen Abbruch wohl den ÖFB-Statuten widersprechen. Bei der Vergabe der Europacupplätze hätte der LASK sehr gute Karten, als Erster gewertet zu werden – weil im Gegensatz zu allen anderen Ligen in der Bundesliga bereits Hin- und Rückrunde absolviert sind.

Sollte es Geisterspiele in der Bundesliga geben, würde automatisch auch die 2. Liga gespielt?

Nein, ganz im Gegenteil: Die Gefahr eines vorzeitigen Abbruchs ist sehr groß. Auch deshalb, weil das Zeitfenster zu kurz werden dürfte. "Viele Klubs haben Spieler, die neben dem Fußball einen Beruf haben und sich in ihren Jobs weder eine Ansteckung noch englische Runden mit drei Spielen pro Woche erlauben können", sagte etwa Lustenau-Chef Bernd Bösch.

Würde Ried als Tabellenführer der 2. Liga dann automatisch in die Bundesliga aufsteigen?

Davon ist bei einer abgebrochenen Meisterschaft nicht auszugehen. Bei Abbruch wird es in keiner Liga Meister, Auf- und Absteiger geben. Ried würde wohl klagen müssen, und hat ebenso wie die Bundesliga und der ÖFB bereits Rechtsgutachten erstellen lassen.

Für den Fall des Abbruchs haben der Letzte St. Pölten und Ried bereits angekündigt, notfalls juristisch um ihren Platz in der Bundesliga zu kämpfen. Wie groß ist die Chance einer Aufstockung der Bundesliga?

Dafür müsste das Kunststück gelingen, acht der zwölf Bundesligisten vor einer Abstimmung davon zu überzeugen, freiwillig den Kuchen aus dem TV-Vertrag und dem Liga-Sponsoring statt zwölf auf 13 oder gar 14 Klubs aufzuteilen und selbst auf Geld zu verzichten. Pro Klub geht es hier um mehrere hunderttausend Euro.

Unterhaus wird heute beendet

Bei der heutigen Präsidiumssitzung des ÖFB werden für den Profifußball wohl nur Empfehlungen abgegeben, die dann in der Sitzung der Bundesliga am Donnerstag beschlossen werden sollen.

Der Abpfiff im Unterhaus ist nur noch ein Formalakt, und wird bereits heute erfolgen. Wie bereits am Samstag in den OÖN berichtet, wird auch hier erwartet, dass es weder Meister noch Auf- noch Absteiger geben wird, der ÖFB die aktuelle Saison komplett streicht, und im Herbst wieder von vorne gestartet wird. Die Entscheidungen fallen für ganz Österreich. Morgen nimmt dann die Bundesliga mit einer Klubkonferenz den Ball auf. Der aktuelle UEFA-Fahrplan gibt bis Anfang August Zeit, die Saison zu beenden. (mag)