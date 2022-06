Es war nicht alles Gold, was glänzte, aber dem Selbstvertrauen tut dieser 1:0-(0:0)-Sieg bei der EURO-Generalprobe in Lier gegen die in der Weltrangliste als 19. zwei Positionen vor Österreichs Frauenfußballteam klassierten Belgierinnen gut. Das "goldene Tor" im letzten Test vor der am 6. Juli in Manchester gegen England beginnenden EM-Endrunde erzielte Maria Plattner, für die es der bereits vierte Treffer in ihrem erst neunten Ländermatch war.