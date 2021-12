Ein Sechskampf um drei Plätze

Die WSG Tirol ist nach dem 0:5-Debakel gegen Salzburg wohl draußen. Austria Klagenfurt hat sich mit dem 0:3 gegen Sturm Graz wieder aus der Komfortzone verabschiedet und muss ebenfalls zittern. Rapid zog gestern mit dem 2:1-Erfolg über die Admira in der Tabelle an Ried vorbei, weil die direkten Duelle für die Hütteldorfer sprechen. Die schlechtesten Karten hat aktuell neben dem LASK der TSV Hartberg trotz des 2:2 in letzter Minute gegen den WAC.