Ein Härtetest auf dem Weg in das Theater der Träume

Wir schreiben Donnerstag, den 3. August 2017: Österreichs Frauenfußball-Nationalteam verpasst den Einzug in das EM-Finale nur um Haaresbreite. Gegen Dänemark wird der Elf von Dominik Thalhammer der ominöse Punkt zum Verhängnis. Sarah Puntigam vergibt in der 13. Minute einen Penalty, nach torlosen 120 Minuten versagen der Reihe nach Laura Feiersinger, Viktoria Pinther und Verena Hanshaw im Elfmeterschießen vor 12.000 Fans in Breda die Nerven.

Trotzdem geht der beherzte Auftritt in den Niederlanden als Sommermärchen in die ÖFB-Geschichte ein. Er macht Lust auf ein neues Kapitel, das die ÖFB-Ladys ab 6. Juli in Großbritannien auf den grünen Rasen zaubern wollen. Dann beginnt in Old Trafford, dem Theater der Träume, der legendären Heimstätte von Manchester United, die nächste EURO, die mit dem Schlager gegen Gastgeber England vor 75.000 Zuschauern eröffnet werden wird.

25 Tage bleiben ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann und ihrer Crew noch, um sich den Feinschliff zu holen. Die Däninnen tauchen dafür am Sonntag (13.30 Uhr, ORF 1) in Wiener Neustadt auf. Wie gerufen – nicht nur wegen möglicher Revanchegelüste für die bittere Niederlage 2017. Der amtierende Vize-Europameister, die Nummer 15 der FIFA Weltrangliste, ist auch ein echter Prüfstein, der Stärken und Schwächen der ÖFB-Auswahl zum Vorschein bringen wird.

Lisa Kolb (re.) Bild: APA/Florian Schrötter

"Es ist ganz wichtig, dass wir gefordert werden und uns wieder an das Tempo gewöhnen", betonte Fuhrmann. Die 41-Jährige arbeitet mit ihren Ladys seit Montag akribisch im ersten Vorbereitungslehrgang in Bad Tatzmannsdorf.

Ein Duo aus Oberösterreich

Mit an Bord sind auch zwei Oberösterreicherinnen: die Frankenburgerin Laura Wienroither (FC Arsenal) und die Vöcklabruckerin Lisa Kolb (SC Freiburg). Die beiden haben die EURO 2017 noch vor dem TV-Schirm verfolgt – mit voller Begeisterung, versteht sich.

"Das war ein Super-Erlebnis, das unserer Sportart sehr viel Auftrieb gegeben hat. Jetzt wollen wir wieder Ähnliches schaffen. Ich bin davon überzeugt, dass wir das können", betonte Außenverteidigerin Wienroither (23).

Das rot-weiß-rote Nationalteam, dem Torhüterin Jasmin Pal und Virginia Kirchberger nach langen Verletzungspausen wieder angehören, steht im FIFA-Ranking auf Position 21. Es gibt aber keinen Grund, vor größeren Nationen in Ehrfurcht zu erstarren.

Morgen geht es nicht nur um ein achtbares Ergebnis, sondern auch um den Kampf um ein Leiberl. Der 30er-Kader muss auf 23 Frauen reduziert werden. Wienroither ist gesetzt, die offensive Mittelfeldspielerin Kolb de facto auch, weil sie sich in diesem Jahr trotz limitierter Einsatzzeiten beim SC Freiburg im Nationalteam stets in die Auslage gespielt hat. Die 21-Jährige mischt mit ihrer Antrittsschnelligkeit und ihren Dribblings so manche gegnerische Abwehr auf.

Diese Unbekümmertheit imponiert auch Fuhrmann.