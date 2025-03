Dreikampf statt Fernduell: LASK und Blau-Weiß Linz in der Meistergruppe?

LASK oder Blau-Weiß Linz hieß es in den vergangenen Wochen, wenn vom Rennen um den letzten Platz in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga die Rede war. Die vorletzte Runde brachte eine weitere Option: LASK und Blau-Weiß Linz in der Meistergruppe ist nun möglich – weil die Athletiker in letzter Minute Tirol mit 2:1 bezwangen, Blau-Weiß Linz in Wolfsberg 2:1 gewann und Rapid in Hartberg 1:2 verlor.

Der LASK überholte Rapid wegen des gewonnenen direkten Duells in der Tabelle und ist nun Fünfter – dank Robert Zulj. Die angekündigten drei Minuten Nachspielzeit waren beim schwarz-weißen Sturmlauf auf das Tiroler Tor schon abgelaufen, als Branko Jovicic eine Flanke in den Strafraum schlenzte, der eingewechselte Ex-Kapitän erzielte per Kopf das 2:1 (94.). "Wir sind der glückliche Gewinner", sagte Kapitän-Nachfolger Philipp Ziereis angesichts der Verspätung. "Das ist uns aber komplett egal."

Hochverdient war der Sieg trotzdem, weil die Athletiker viele Topchancen erspielt hatten, aber nur das Ausgleichstor durch Ivan Ljubic (42.) gelang. Selbst bei diesem hatten die Athletiker zittern müssen: Schiedsrichter Arnes Talic hatte nach dem Eckball zuerst ein Foul geahndet, nach Videostudium zählte der Treffer aber doch.

Den Sieg erzwangen die Athletiker mit der Brechstange. Er war notwendig und bewahrte den einen Punkt Vorsprung auf Blau-Weiß Linz. Sonst wäre die Ausgangsposition vor dem abschließenden Auswärtsspiel gegen Sturm Graz am Sonntag schlecht gewesen – weil Blau-Weiß Linz in Wolfsberg 2:1 gewann.

"Haben unser Finale"

Die Lavanttal-Arena scheint ein guter Boden für Blau-Weiß zu sein: In der Vorsaison fixierte das Team von Trainer Gerald Scheiblehner in der 29. Runde mit einem 2:0 dort den Klassenerhalt – in dieser Spielzeit könnte der Liga-Verbleib schon nach der kommenden 22. Runde gelingen: Schaffen die Blau-Weißen in der letzten Partie des Grunddurchgangs den Sprung in die Top 6, wäre das Saisonziel vorzeitig erreicht. "Wir haben unseren Schritt gemacht und unsere Leistung gebracht. Wir haben jetzt gegen Hartberg ein Finale, das wollten wir unbedingt", jubelte Siegtorschütze Simon Pirkl nach dem Auswärtssieg in Wolfsberg.

Dafür benötigte sein Team eine echte Willensleistung: Anderson hatte Blau-Weiß nach einem Eckball (36.) in Führung gebracht, in der zweiten Hälfte wurde der Druck der Wölfe aber immer größer. Beim Ausgleich von Thierno Ballo (71.) hatte Torhüter Radek Vitek noch unglücklich ausgesehen, danach hielt der Tscheche sein Team gegen Adis Jasic (73.), Dejan Zukic (83.) und Ballo (84.) aber im Spiel.

Und dann traf Pirkl nach einem blitzsauberen Ballgewinn von Alem Pasic in der 87. Minute sogar noch zum 2:1. "Wir haben alle unser Leben auf dem Platz gelassen", sagte Kapitän Manuel Maranda.

Auch Trainer Gerald Scheiblehner war stolz auf seine Mannschaft: "Es war ein turbulentes Spiel. Wir haben ein unglückliches Gegentor bekommen, haben aber weiter an uns geglaubt und einen Bilderbuchkonter gespielt."

Seine Prognose für die Schlussrunde? "Wir können nur gewinnen. Deshalb sage ich 51:49 für Blau-Weiß."

Krawalle der Rapid-Fans

Rapid wird nicht nur die Niederlage beschäftigen: Offenbar aus Unmut über die Vorgehensweise bei den Einlasskontrollen hatten Fans vor der Partie Exekutivbeamte mit Wurfgegenständen attackiert, woraufhin der Anpfiff verschoben wurde. Die Austragung der Partie stand auf der Kippe. Die Krawalle werden ein Nachspiel haben.

