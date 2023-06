Diese internationalen Fußball-Klubs schlagen in Oberösterreich ihre Zelte auf

Wie Wirtschafts- und Sportlandesrat Markus Achleitner am Montag in Windischgarsten bekanntgab, absolvieren 30 Teams, darunter Eintracht Frankfurt, 1860 München und PSV Eindhoven jeweils in Windischgarsten, Fortuna Düsseldorf in Bad Leonfelden, Real Mallorca in Geinberg und die Queens Park Rangers in Aigen, ein Vorbereitungscamp auf die neue Saison.

Der Fußball-Tourismus bringe dem Land Oberösterreich etwa 15.000 zusätzliche Nächtigungen, berichtete Achleitner. "Dies ermöglicht laut einer Schätzung direkte und indirekte Umsätze von rund drei Millionen Euro", erklärte der Landesrat.

Seit vergangenem Samstag ist auch das ÖFB-Nationalteam wie schon im März in Windischgarsten einquartiert. Auch im September gastiert die Auswahl von Coach Ralf Rangnick in Windischgarsten.

Für 7. September ist ein Testmatch gegen die Republik Moldau in Linz geplant. Schon die EM-Quali-Partien im vergangenen März gegen Aserbaidschan und Estland gingen im neuen LASK-Stadion über die Bühne.

Mehr zum Thema Fußball International Eintracht Frankfurt präsentiert den Nachfolger von Oliver Glasner FRANKFURT. Dino Toppmöller folgt Oliver Glasner als Trainer des deutschen Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt präsentiert den Nachfolger von Oliver Glasner

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper