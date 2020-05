Der Fußball in der deutschen und österreichischen Fußball-Bundesliga startet in eine entscheidende Woche. Noch sind vor der Wiederaufnahme der Meisterschaften einige Fragen zu klären. ? Wann wird die Meisterschaft wieder angepfiffen? In Deutschland geht es am Samstag mit der ersten und zweiten Liga los. In Österreich hofft man zumindest, dass Ende Mai angepfiffen werden kann. Dann sollte die Bundesliga, auch ohne ständig englische Runden unter der Woche spielen zu müssen, beendet werden