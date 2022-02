Es war eine Entscheidung, die den gesamten Sport aufatmen lässt: Ab Samstag fallen die gesetzlichen Obergrenzen für Publikumsveranstaltungen – und damit auch die meisten Hürden für Sportfans. So wird Salzburg den Kracher in der Fußball-Champions-League gegen Bayern München am Mittwoch mit 2G-Regel und FFP2-Maskenpflicht vor 30.000 Zuschauern austragen können.