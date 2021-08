Die offene Rechnung des SK Rapid

Nächstes Spiel, nächste Chance auf den Einzug in eine internationale Gruppenphase: Österreichs Fußball-Vizemeister SK Rapid hat das Scheitern in der Ausscheidung zur Champions League abgehakt, auch für den Bezwinger der Grün-Weißen, Sparta Prag, der das Heimspiel gegen den AS Monaco 0:2 verloren hat, dürfte sich das Tor zur millionenschweren "Königsklasse" schließen.