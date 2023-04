Die nächsten Fehlentscheidungen - trotz VAR-Hilfe

Nicht nach den Regeln wurde auch die Situation in der 71. Minute bewertet: Austrias Ranftl hob bei einem Angriff im Strafraum ab, erst danach kam es zu einem Kontakt mit einem Salzburg-Spieler. Ciochirca gab Gelb/Rot wegen einer Schwalbe. Eigentlich dürfte der VAR gar nicht einschreiten, weil dies nur erlaubt wäre, wenn es ein klarer Elfmeter für Salzburg wäre. Das geben die Bilder nicht her. Er tut es dennoch, vielleicht um den Schiedsrichter zu schützen, der so die Chance bekommt, die völlig überzogene zweite Gelbe Karte zurückzunehmen, ohne automatisch Elfmeter zu geben. Das ist erlaubt. Bei Gelb/Rot alleine darf der VAR gar nicht einschreiten.