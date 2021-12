"Hallo, ik ben Gernot" – der Oberösterreicher Gernot Trauner ist nicht nur sprachlich in den Niederlanden längst angekommen. Der ehemalige LASK-Kapitän wagte im Sommer mit 29 Jahren das erste Auslandsabenteuer in seiner Karriere. Für den Ex-Linzer hätte der Wechsel zum niederländischen Top-Klub Feyenoord Rotterdam nicht besser laufen können: In der Eredivisie liegen die Rot-Weißen hinter Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven auf dem dritten Platz.