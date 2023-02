Die Austria muss erneut um die Lizenz bangen

Die Wiener Austria ist angeschlagen, nicht nur finanziell. Jürgen Werner, seit Donnerstag offiziell Sportvorstand, geht die Herausforderungen optimistisch an. Am 3. März müssen die Lizenz-Unterlagen bei der Liga abgegeben werden, im April wird die Spielberechtigung für die kommende Saison vergeben. Laut Werner werde es natürlich nicht "wie geschmiert" laufen, aber Gerhard Krisch, ebenfalls Vorstand, und sein Team würden Tag und Nacht arbeiten, "sodass wir das hinbekommen": "Es geht darum, wie wir das nächste Jahr bestreiten können. Da bin ich sehr optimistisch, dass uns das gelingt."

Der geräuschvolle Trainerwechsel im Winter von Fan-Liebling Manfred Schmid zu Michael Wimmer bewirkte im nahen Umfeld des Vereins zuletzt Unruhe. "Viele Fans trauern Schmid hinterher, die müssen wir erst wieder zurückgewinnen", erklärteWerner. Der 61-Jährige habe Gespräche mit den Fanleitern geführt und für sich beschlossen, dass die Causa für ihn abgehakt sei. "Es gibt genug zu tun, man kann nur mit Arbeit überzeugen", sagte Werner. "Wir haben ambitionierte Aufgabe vor uns, arbeiten jetzt schon an der Mannschaft fürs nächste Jahr und haben die Lizenz vor der Nase."

Wimmer passte genau ins Anforderungsprofil

Die Aufgabenverteilung mit Sportdirektor Manuel Ortlechner, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, sei unterdessen klar. Ortlechner kümmere sich operativ neben der Kampfmannschaft um den gesamten sportlichen Bereich inklusive Young Violets, Frauen-Abteilung und Akademie. "Bei der Kampfmannschaft kann ich meine Erfahrungen und Kontakte einbringen", ergänzte Werner. Als Vorstand habe man aber andere Aufgaben und andere Probleme zu lösen.

Einzig ein exaktes Anforderungsprofil wurde zuletzt erstellt. "Wir wollen das von der Akademie bis zur Kampfmannschaft einheitlich gestalten. Und Trainer für uns erziehen, die man nahtlos in die Kampfmannschaft übernehmen kann, so wie wir es mit Spielern vorhaben", erklärte Werner seinen Plan. Neo-Trainer Wimmer, der am Sonntag gegen Klagenfurt sein Debüt feiern wird, habe "genau" ins Anforderungsprofil gepasst.

