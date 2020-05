Der Plan zum Ankick: Cup-Finale zu Pfingsten, dann Bundesliga-Powerplay

Die Fortsetzung der Fußball-Saison rückt näher: Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler geht davon aus, "dass wir hier zu einer Lösung in dieser Woche – vielleicht schon bis Mittwoch – kommen." Er hält den Ball flach, doch die Einigung war gestern so nah, dass der Plan der Bundesliga und des ÖFB bereits heute präsentiert werden könnte: das Cup-Finale zwischen Salzburg und Lustenau zu Pfingsten, danach Powerplay in der Bundesliga mit englischen Runden.

Fix ist, dass für die Bundesligisten und Lustenau am Freitag Mannschaftstraining zugelassen ist. In der deutschen Bundesliga war es schon am vergangenen Freitag erlaubt. "Wahnsinn, es war wirklich sehr, sehr schön, wieder auf dem Platz zu stehen als Gesamteinheit mit der ganzen Mannschaft", beschrieb Bayern Münchens David Alaba. Doch je näher der Anpfiff rückt, desto größer werden in Deutschland die Zweifel und die kritischen Stimmen.

Deutschland: Zweifel und Kritik

"Ich kann jedes Elternpaar verstehen, das sagt: Warum darf mein Kind nicht in die Schule oder die Kita, aber die Bundesliga darf spielen? Die Frage muss man sich dann auch gefallen lassen", sagte etwa Leverkusen-Profi Julian Baumgartlinger gegenüber dem "kicker". Der 32-jährige ÖFB-Teamkapitän fügte hinzu: "Aber sie muss nicht nur dem Fußball gestellt werden, sondern in erster Linie der Politik." Die Debatte um den Fußball in Zeiten der Coronakrise sei nicht immer ganz fair. "Der Fußball hat eine Strahlkraft, fasziniert, aber polarisiert auch. Da sind Diskussionen normal. Doch er hat eine faire Chance verdient."

Eines ist fix: Die Profis setzen auch ihre Gesundheit auf das Spiel. "Trotz aller Tests: Im Endeffekt bleibt ein Risiko", sagte Tienush Rassaf von der Universitätsklinik Essen. Er warnt vor Herzmuskelschäden bei unerkannt an Corona erkrankten Profis sowie vor möglichen Folgeschäden.

Doch nicht nur durch das Virus droht Gefahr. "Die Spieler werden nach 60 Minuten platt sein", kritisierte Karlsruhe-Profi Marc Lorenz in den "Badischen Neuesten Nachrichten" die fehlende Vorbereitung. "Dann wird die Übermüdung kommen und dann die schweren Verletzungen." Österreichs Bundesliga-Profis werden zumindest etwas besser vorbereitet sein: Sie sollen sich zumindest zwei Wochen an die Belastung gewöhnen dürfen.

Der Schaden durch die Geisterspiele

Durch die Fortsetzung wäre den zwölf Oberhausklubs auch der letzte Teil des TV-Gelds sicher. Beim LASK macht es insgesamt etwa 15 Prozent der Einnahmen aus. Mehr als doppelt so viel kassieren die Athletiker am Spieltag durch Tickets und Verköstigung der Zuschauer. Das fällt durch die Geisterspiele weg.

„Mit dem nötigen Abstand, einem gesunden Ausmaß an Personen und kreativen Schutzmaßnahmen halte ich Fußballspiele mit einer gewissen Anzahl an Zuschauern durchaus für möglich“, schlug Sturm-Präsident Christian Jauk in der „Kleinen Zeitung“ vor, die Verluste in Millionenhöhe etwas zu mindern. Austrias Vorstandsvorsitzender Markus Kraetschmer ist gleicher Meinung und fügte im Hinblick auf die Öffnung der Gastronomie am kommenden Freitag hinzu: „Es ist für mich dann unverständlich, warum wir im Bereich VIP und Hospitality nicht auch Teile öffnen dürfen.“