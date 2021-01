Der Meister führt wieder

Rapids Freude über die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga war nach dem 4:1-Sieg über Sturm am Freitag nur von kurzer Dauer. Rund 44 Stunden später setzte sich wieder der amtierende Meister an die Spitze. Red Bull Salzburg feierte einen glanzlosen, aber letztlich ungefährdeten 2:0-Erfolg bei Abstiegskandidat SCR Altach. Ein Eigentor des Ex-Rieders Jan Zwischenbrugger (48.) hatte die Mozartstädter nach der Pause auf die Siegerstraße befördert. Die Entscheidung besorgte Patson Daka mit seinem neunten Meisterschaftstreffer (63.).

"Es gibt keine einfachen Spiele. Wichtig waren die drei Punkte, die haben wir mitgenommen. Wir wussten, dass wir eine gute Mentalität brauchen, Duelle gewinnen und kämpfen müssen", sagte Salzburg-Coach Jesse Marsch nach der Revanche für die überraschende 2:3-Niederlage in Altach vom 2. März des Vorjahres.

Auf Salzburg wartet zu Beginn des Frühjahrs ein Marathonprogramm mit zehn Matches bis Ende Februar. Europa-League-Gegner Villarreal kam in der spanischen Primera Division bei Huesca über ein 0:0 nicht hinaus.

