Der letzte Rest des SV Mattersburg wird versteigert

Sie müssen kein großes Herz für den SV Mattersburg haben, um bei dieser Auktion mitzusteigern. In den kommenden Wochen werden jene rund 5000 Gegenstände online angeboten, die vom einstigen Fußball-Bundesligaklub noch übrig geblieben sind. Und unter "alles" versteht der Masseverwalter in diesem Fall wirklich "alles".

Neben den üblichen Souvenirs aus dem Fanshop – von Dressen über Wimpel bis zur Bettwäsche in den grün-weißen Vereinfarben – wandern in den kommenden Wochen noch ganz andere Schmuckstücke über den virtuellen Ladentisch.

Beispielsweise der "Aktenvernichter Ativa AT-16X" (derzeitiges Höchstgebot: 16 Euro), der sich so wie diverse Schreibtische, Drucker und Laminiergeräte noch in der Klub-Geschäftsstelle befunden hat und in den vergangenen Jahren beim Verein von Commerzialbank-Chef Martin Pucher sicher besonders oft zum Einsatz gekommen ist. Auch der Weinkeller des VIP-Klubs wird aufgelöst, hunderte Flaschen aus dem Burgenland werden angeboten. Die passenden Weingläser kann man gleich mitersteigern. Ein edles Tröpferl ist sicher auch der zehn Jahre alte portugiesische Rotwein, der den Mattersburgern von Gegner Kapfenberg zum Meistertitel 2015 geschenkt wurde.

VIP-Zelt und Flutlichtmasten

Wer in nächster Zeit einen großen Freundeskreis hat, kann sich auch gleich das Mattersburger VIP-Zelt (Rufpreis: 4500 Euro) sichern. Abgeholt müssen die Gegenstände vor Ort werden. Das wird auch bei den Flutlichtmasten oder der Anzeigetafel gar nicht so einfach sein. Die meisten Gebote gab es bis gestern für ein Trikot mit der Aufschrift "Danke Hans Niessl". Der burgenländische Alt-Landeshauptmann wurde mittlerweile bereits im Commerzialbank-Untersuchungsausschuss befragt.

Alle Auktionsgegenstände finden Sie unter www.aurena.at