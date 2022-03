Für den LASK ist es ein echtes Finale, bei dem man nur mit einem Sieg weiter im Rennen um einen Platz in der Meistergruppe bleibt. Für Gegner Red Bull Salzburg ist das heutige Nachtragsspiel der Fußball-Bundesliga in der Paschinger Raiffeisen-Arena (20.30) eher eine lästige Verpflichtung nach dem Corona-Chaos und vor allem in Hinblick auf den Champions-League-Schlager in einer Woche gegen den FC Bayern.