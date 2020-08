Der LASK eröffnet die Bundesliga-Saison 2020/21

Der Spielplan für den Grunddurchgang der Fußball-Bundesliga-Saison 2020/21 ist fixiert. Der LASK kommt in den Genuss des Eröffnungsspiels. Am Freitag, dem 11. September (20.30 Uhr), steigt im Linzer Stadion das Kräftemessen mit der Wiener Austria, bei der Sportchef Peter Stöger jetzt auch das Trainerzepter schwingt. Auf den ehemaligen Mittelfeldmotor, der in der „Ära Wolfgang Rieger“ auch das LASK-Trikot trug, wartet Schwerstarbeit.

Nach dem Verpassen der Meistergruppe und eines internationalen Startplatzes sind die Violetten derzeit nur Mittelmaß, zuletzt setzte es in einem Vorbereitungsmatch ein 2:11-Debakel gegen Stögers ehemaligen Arbeitgeber Borussia Dortmund. Der LASK testet morgen (16.55 Uhr, ORF Sport+) ebenfalls gegen einen deutschen Bundesligisten. In Zell am Ziller wird der SV Werder Bremen, der zwischenzeitlich Interesse an LASK-Ass Peter Michorl bekundet hatte, der Gegner sein. Die Grün-Weißen schafften erst über die Relegation gegen Heidenheim den Klassenerhalt.

Aufsteiger SV Guntamatic Ried hat in der ersten Runde ebenfalls Heimvorteil. Die „Wikinger“ treffen am Sonntag, dem 13. September (14.30 Uhr), auf die WSG Tirol, die nur deshalb noch im Oberhaus ist, weil sich der SV Mattersburg nach dem Skandal um die Commerzialbank aufgelöst hat.

Derbyzeit im Dezember 2020 und im März 2021

Das erste Oberösterreich-Derby findet am 5. oder 6. Dezember in Linz statt, das „Rückspiel“ steigt in der 21. und vorletzten Runde am 13. oder 14. März 2021 im Innviertel. In der Bundesliga gab es dieses Duell zuletzt vor mehr als neun Jahren am 30. April 2011. Damals trennten sich beide Klubs durch Treffer von Thomas Piermayr (14./LASK) bzw. Martin Stocklasa (32./Ried) 1:1. Später sollte es noch zu zwei Begegnungen im ÖFB-Cup kommen. Zweimal behielt die SV Ried die Oberhand: 2013 mit 2:1 nach Verlängerung, 2017 gleich mit 4:1.

Am 20./21. März wird die letzte Runde angepfiffen, Höhepunkt ist der Schlager LASK gegen Titelverteidiger Salzburg. Anschließend wird die Meisterschaft gespalten, die Top Sechs übersiedeln in die Meistergruppe, die unteren Sechs landen in der Qualifikationsgruppe.

Das ist der Bundesliga-Spielplan

1. Runde: Freitag, 11. September, 20.30 Uhr: LASK - Austria Wien. Samstag, 12. September, 17 Uhr: Altach - Hartberg, Rapid - Admira. Sonntag, 13. September, 14.30 Uhr: SV Guntamatic Ried - WSG Tirol, St. Pölten - Sturm Graz; 17 Uhr: Wolfsberg - Salzburg.

2. Runde: Samstag, 19. September, 17 Uhr: Salzburg - Altach, Tirol - LASK, Sturm Graz - Rapid. Sonntag, 20. September, 14.30 Uhr: Hartberg - Wolfsberg, Admira - St. Pölten; 17 Uhr: Austria - Ried.

3. Runde: Samstag, 26. September, 17 Uhr: Ried - Salzburg, Altach - Tirol, St. Pölten - Rapid. Sonntag, 27. September, 14.30 Uhr: Austria - Admira, Hartberg - Sturm Graz; 17 Uhr: LASK - Wolfsberg.

4. Runde: Samstag, 3. Oktober, 17 Uhr: Admira - Ried, Tirol - Austria, Wolfsberg - St. Pölten. Sonntag, 4. Oktober, 14.30 Uhr: Sturm - Altach, Salzburg - Hartberg; 17 Uhr: Rapid - LASK.

5. Runde: 24./25. Oktober: LASK - St. Pölten, Ried - Sturm, Wolfsberg - Rapid, Austria - Salzburg, Altach - Admira, Tirol - Hartberg.

6. Runde: 31. Oktober/1. November: Sturm - LASK, St. Pölten - Ried, Rapid - Altach, Admira - Wolfsberg, Hartberg - Austria, Salzburg - Tirol.

7. Runde: 7./8. November: LASK - Admira, Ried - Hartberg, Rapid - Salzburg, Wolfsberg - Sturm, Altach - Austria, St. Pölten - Tirol.

8. Runde: 21./22. November: Hartberg - LASK, Ried - Rapid, Salzburg - Sturm, Austria - St. Pölten, Altach - Wolfsberg, Tirol - Admira.

9. Runde: 28./29. November: LASK - Altach, Wolfsberg - Ried, Rapid - Austria, Sturm - Tirol, St. Pölten - Salzburg, Admira - Hartberg.

10. Runde: 5./6. Dezember: LASK - Ried, Hartberg - Rapid, Austria - Sturm, Altach - St. Pölten, Admira - Salzburg, Tirol - Wolfsberg.

11. Runde: 12./13. Dezember: Salzburg - LASK, Ried - Altach, Rapid - Tirol, Wolfsberg - Austria, Sturm - Admira, St. Pölten - Hartberg.

12. Runde: 19./20. Dezember: Austria - LASK, Tirol - Ried, Salzburg - Wolfsberg, Hartberg - Altach, Sturm - St. Pölten, Admira - Rapid.

WINTERPAUSE

13. Runde: 22./23./24. Jänner 2021: LASK - Tirol, Ried - Austria, Rapid - Sturm, Wolfsberg - Hartberg, Altach - Salzburg, St. Pölten - Admira.

14. Runde: 26./27. Jänner: Wolfsberg - LASK, Salzburg - Ried, Rapid - St. Pölten, Sturm - Hartberg, Admira - Austria, Tirol - Altach.

15. Runde: 30./31. Jänner: LASK - Rapid, Ried - Admira, Hartberg - Salzburg, Austria - Tirol, Altach - Sturm, St. Pölten - Wolfsberg.

16. Runde: 9./10. Februar: St. Pölten - LASK, Sturm - Ried, Salzburg - Austria, Rapid - Wolfsberg, Hartberg - Tirol, Admira - Altach.

17. Runde: 13./14. Februar: LASK - Sturm, Ried - St. Pölten, Wolfsberg - Admira, Austria - Hartberg, Altach - Rapid, Tirol - Salzburg.

18. Runde: 20./21. Februar: Admira - LASK, Hartberg - Ried, Salzburg - Rapid, Sturm - Wolfsberg, Austria - Altach, Tirol - St. Pölten.

19. Runde: 27./28. Februar: LASK - Hartberg, Rapid - Ried, Wolfsberg - Altach, Sturm - Salzburg, St. Pölten - Austria, Admira - Tirol.

20. Runde: 6./7. März: Altach - LASK, Ried - Wolfsberg, Salzburg - St. Pölten, Hartberg - Admira, Austria - Rapid, Tirol - Sturm.

21. Runde: 13./14. März: Ried - LASK, Salzburg - Admira, Rapid - Hartberg, Wolfsberg - Tirol, Sturm - Austria, St. Pölten - Altach.

22. Runde: 20./21. März: LASK - Salzburg, Altach - Ried, Hartberg - St. Pölten, Austria - Wolfsberg, Admira - Sturm, Tirol - Rapid.