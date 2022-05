Der Abschied des FC Juniors und ein Blick in die Zukunft

Sein letztes Heimspiel in dieser Saison bestreitet der FC Juniors OÖ gegen Kapfenberg – und es wird wohl auch für ziemlich lange Zeit das letzte in der zweiten Liga sein. Im Sommer zieht sich der Klub bekanntlich freiwillig in die Regionalliga zurück und wird dort mit dem Amateur-Team des LASK eine Spielgemeinschaft bilden, um auch formell den Regionalliga-Status zu haben. "Wir wollen daheim noch einmal drei Punkte einfahren", sagt FC-Juniors-OÖ-Präsident Franz Mayer. In den vergangenen Wochen kam sein Team immer besser in Fahrt, ist seit drei Spielen ungeschlagen und feierte zuletzt zwei Siege. "Der Druck ist heraußen, die Burschen zeigen jetzt ohne Stress, was sie draufhaben." Und sie wollen sich natürlich gut präsentieren – sei es für das Zweitteam des LASK oder andere Stationen: Ralf Muhr, der ab 1. Juni als Technischer Direktor der Schwarz-Weißen arbeiten wird, hat bereits erste Spielergespräche geführt.

Vergangene Saison war das Match des FC Blau-Weiß Linz gegen den FC Liefering das Finale um den Meistertitel. Doch auch heuer hat die heutige Partie in der 2. Fußball-Liga zwei Runden vor dem Saisonende für Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner eine enorme Bedeutung: "Zu Saisonbeginn war unser Ziel, dass wir nach dem Umbruch im Sommer im gesicherten Mittelfeld landen. Dann haben wir es auf einen Top-Fünf-Platz korrigiert, im Winter hat die Mannschaft sogar einen Top-Drei-Platz als Ziel ausgegeben. Wir können aus einer starken Saison jetzt noch eine sehr starke machen." Heute können sich die Linzer auch das letzte Mal als amtierender Meister mit einem Sieg von den eigenen Fans verabschieden.

Blau-weißer Jubel nach dem Sieg im Titelfinale gegen Liefering Bild: GEPA pictures/ Jasmin Walter

Wildern im Westen

Endgültig um den Meistertitel will Blau-Weiß in der kommenden Saison mitspielen – der Blick ist längst nach vorne gerichtet: Noch-Innsbruck-Angreifer Ronivaldo wurde ein Angebot unterbreitet, der Neuzugang im Sturm hat absolute Priorität. Und auch auf anderen Positionen könnte man im Westen fündig werden: Bei einem möglichen Bundesliga-Abstieg von Altach wären einige OÖ-Kicker frei – wie Ex-Blau-Weiß-Kicker Stefan Haudum.

Auch bei Vorwärts Steyr ist vor dem heutigen Duell in Dornbirn der Blick in die Zukunft gerichtet. "Es wird sicher keinen so großen Umbruch wie in den vergangenen Jahren geben. Wir wollen das Team punktuell verbessern", sagt Trainer Daniel Madlener.