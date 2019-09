Deadline-Day: Schlagen OÖ-Teams noch zu?

In den letzten Stunden vor Ende einer Transferperiode geht es immer heiß er. In Deutschland ist mit den Aktivitäten um 18 Uhr Schluss. In Österreich darf bis 24 Uhr gewechselt, geliehen oder gekauft werden.

Die große Frage: Schlagen auch die OÖ-Klubs am Deadline-Day noch einmal am Transfermarkt zu? Bei Bundesligist LASK könnte es heute noch den einen oder anderen Zugang geben. „Wir haben ein paar Ideen. Es muss passen. Wenn es passt, dann passt es. Und wenn nicht dann nicht“, sagte LASK-Trainer Valerien Ismael bei der Pressekonferenz vor dem Duell am Samstag gegen Wolfsberg (0:1). Laut OÖN-Infos wollen sich die Schwarz-Weißen noch mit einem Defensivakteur verstärken.

Auch bei Zweitligist SV Guntamatic Ried bleibt es spannend. Die heißeste Personalie: Innenverteidiger Kennedy Boateng. Die endgültige Entscheidung, ob die Innviertler den Abwehrspieler noch abgeben, wird zum Wettlauf gegen die Zeit am heutigen letzten Transfertag. Am Freitag sagte Ried-Trainer Gerald Baumgartner im Gespräch mit den OÖNachrichten: „Ich gehe davon aus, dass er bleibt.“

Einen Abgang könnte es noch bei Liga-Rivale Blau-Weiß Linz geben. Youngster Milos Dzinic könnte zu Kapfenberg verliehen werden. Ein ruhiges Transfer-Finish steht Vorwärts Steyr bevor. Das Team von Trainer Willi Wahlmüller wird wohl nicht mehr aktiv, könnte dafür im Fall der Fälle im Winter noch einmal nachrüsten.