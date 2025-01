David Alaba gab nach mehr als 13 Monaten Pause Comeback für Real

Der 32-Jährige wurde im Liga-Heimspiel von Real Madrid gegen Las Palmas beim Stand von 4:1 in der 76. Minute unter frenetischem Jubel des Publikums eingewechselt. Der ÖFB-Star hatte sich am 17. Dezember 2023 in einer Partie der spanischen LaLiga gegen Villarreal das Kreuzband im linken Knie gerissen.Jeddah. Hoffte er damals noch auf eine EM-Teilnahme, stellte sich die Reha als schwierig und langwierig heraus - ein Antreten beim Turnier im Sommer 2024 blieb illusorisch. Nach Deutschland reiste Alaba als "Non-playing Captain" dennoch mit, nahm in dieser Rolle an Trainerbesprechungen teil und war nahe dran an den Spielern. Eine Verbesserung am lädierten Knie stellte sich jedenfalls nur langsam ein.

Einen Zeitpunkt für die Rückkehr wollten damals weder Real noch Alaba festlegen. Am 30. September stieg der Wiener wieder ins Lauftraining ein, einen Monat später war auch der Ball wieder dabei. Dazwischen gab es wilde Spekulationen über ein vorzeitiges Saisonende bis hin zu einem drohenden Karriereende. Von Alaba hieß es hingegen, dass Fortschritte zu bemerken wären. Kurz nach Silvester stellte Real-Trainer Carlo Ancelotti schließlich in Aussicht, dass die Rückkehr von Alaba noch im Jänner stattfinden werde.

Duell mit Salzburg wartet

Das Pflichtspiel-Comeback gelang nun nach 399 Tagen Zwangspause. Zuvor war er schon in den beiden Supercup-Duellen Anfang Jänner im Kader gestanden, aber nicht zum Einsatz gekommen. Das Comeback gelang ausgerechnet bei der Generalprobe für einen Einsatz gegen ein österreichisches Team. Am kommenden Mittwoch ist Red Bull Salzburg in der vorletzten Runde der Ligaphase der Champions League im Estadio Santiago Bernabeu zu Gast.

