Das Zittern von LASK und Ried

Am Ende zählte sowohl für den LASK als auch für die SV Guntamatic Ried nur der Aufstieg ins Viertelfinale des ÖFB-Fußball-Cups. Dass der LASK beim 2:1 in Wien gegen den FAC bis zur 89. Minute und Ried beim 3:2 in Horn sogar bis zur 91. Minute für den Siegtreffer benötigte, war zumindest nach dem Schlusspfiff rasch wieder vergessen. Beim LASK war es erneut die schlechte Chancenauswertung vor der Pause, die die Partie unnötig eng machte. "Wir haben in der ersten Hälfte ein sehr gutes Spiel gemacht, wo wir eigentlich höher führen müssen. Wir hätten uns leichter getan, wenn wir da den Sack schon zugemacht hätten. Mit dem Ausgleichstreffer war dann klar, dass es jetzt eine heißere Geschichte wird", sagte LASK-Trainer Didi Kühbauer nach dem Spiel. Nach Rene Renners 1:0 (25.) traf Ex-FC-Juniors-Spieler Marcel Monsberger zum 1:1 (42.). Kühbauer: "Die Jungs sind aber zurückgekommen. Noch wichtiger ist, dass wir in der nächsten Runde stehen." Endlich traf man wieder einmal nach einem Standard zum Sieg: Thomas Goiginger schoss den LASK nach einem Eckball von Peter Michorl in die nächste Runde.

Bei der SV Guntamatic Ried glänzte Rückkehrer Oliver Kragl gegen Zweitligist Horn nicht nur mit dem Treffer zum 3:2 in der 91. Minute. Der Deutsche leistete auch den Assist zum 1:2, was Ried nach dem 0:2-Rückstand zur Pause wieder Leben einhauchte. Ohne Rot für Horns Niklas Hofmann nach 24 Minuten wäre es sich wohl nicht mehr ausgegangen. "Aber auch gegen einen Gegner in Unterzahl, der so tief steht, muss man erst einmal so viele Chancen wie wir erarbeiten", konnte Rieds Trainer Christian Heinle zumindest mit zwei Dritteln der Partie zufrieden sein.