 Das Spiel mit dem Feuer: Wann handeln die Vereine?

Es ist keine große Überraschung, dass sich Trainer mit Kritik an den eigenen Fans zurückhalten. "Das Stadion war so laut, das gibt uns so viel Energie und Kraft", sagte etwa Sturm-Coach Christian Ilzer vor einer Woche, als die Partie gegen Salzburg (2:2) wegen einer Pyro-Show zwölf Minuten lang unterbrochen werden musste. "Ich brauche so etwas nicht.