Nach 165 Fußball-Bundesliga-Partien und internationalen Einsätzen im Londoner Wembley-Stadion (bei England gegen Wales) sowie in der Münchner Allianz Arena (Deutschland gegen Italien) hat der Linzer Oliver Drachta beschlossen, die Schiedsrichter-Pfeife an den Nagel zu hängen. Im OÖN-Interview wirft er auch einen ehrlich-kritischen Blick auf das Schiedsrichter-System in Österreich. Das passt zum 43-Jährigen, dessen direkte Art ihm karrieremäßig wohl mehr geschadet als genützt hat.