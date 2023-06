Das Nationalteam in OÖ: Langzeit-Vertrag ist in Ausarbeitung

Es ist das Lob für den Tüchtigen: Obwohl Österreichs Fußball-Nationalmannschaft keines der letzten beiden EM-Qualifikationsspiele vor der Sommerpause in der Linzer Raiffeisen-Arena bestreitet, bereitet sich das Team von Ralf Rangnick seit gestern in Oberösterreich darauf vor. In Windischgarsten erfolgt der Feinschliff für die Auswärtspartie am Samstag in Brüssel gegen Belgien und das Heimspiel am Dienstag gegen Schweden.