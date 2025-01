In zwei Wochen geht die österreichische Fußball-Bundesliga in die Frühjahrssaison – und das gleich mit dem Linzer Fußball-Derby zwischen dem LASK und dem FC Blau-Weiß Linz. Weniger als 48 Stunden vor dem Anpfiff der Partie in der Linzer Raiffeisen-Arena kommt es bei der Gala-Nacht des Sports am Freitag, 7.